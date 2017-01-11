Сегодня черниговцы благодарят друг друга
11 января отмечается Международный день «спасибо». Кто и когда придумал этот день — точно неизвестно. Правда, существует версия, что его придумали предприимчивые сотрудники одной компании-производителя открыток, чтобы повысить собственные продажи. Как бы там ни было, идея оказалась на удивление хорошей. Сегодняшний день — хороший повод лишний раз вспомнить, что нашу повседневную жизнь состоит из маленьких мелочей. Начните день с волшебных слов: скажите слова благодарности прежде всего своим родным и близким, позвоните тем, кто далеко, вспомните тех, кому когда-то забыли поблагодарить, потому что это хорошая возможность исправить ситуацию. И вообще, делайте приятные маленькие мелочи на каждом шагу — говорите «спасибо» чаще, чем вы это делали раньше.