«Сдался» без шума: в Чернигове водитель перевозил наркотики и оружие
На днях черниговские патрульные получили информацию о перемещении запрещенных вещей в автомобиле. 29 января около часа ночи экипаж патрульной полиции на проспекте Победы возле железнодорожного вокзала остановил автомобиль BMW. Водитель, по предварительной информации, имел при себе наркотические средства и незарегистрированное огнестрельное оружие. Выслушав, по какой причине был остановлен транспортное средство, водитель подтвердил, что имеет при себе наркотические средства, а также сообщил, что в салоне лежит травматический пистолет, документов на который он не имел, объяснив это тем, что пистолет он нашел. Следственно-оперативная группа изъяла у гражданина два полиэтиленовых пакетика с веществом растительного происхождения зеленого цвета и предмет, похожий на устройство для отстрела резиновых пуль.