«Сдача квартир по-черниговски»: налоговые катавасии
Не секрет, что в Чернигове многие живут в арендованных квартирах. И большинство граждан, которые сдают жилье в аренду, не заключают официальных договоров. Сдача в аренду собственного имущества является дополнительным источником дохода. По словам начальника отдела администрирования налога на доходы физических лиц управления налогов и сборов с физических лиц Черниговской ОГНИ ГУ ДФС в Черниговской области Аллы Супрун, сдача в аренду собственного недвижимого имущества может осуществляться физическими лицами как в рамках предпринимательской деятельности, так и без регистрации арендодателя физическим лицом — предпринимателем. Статьями 170 и 172 Налогового кодекса Украины определены особенности начисления и налогообложения доходов от предоставления в аренду движимого и недвижимого имущества. Арендодателю, который сдает квартиру физическим лицам и не является предпринимателем, ежеквартально в течение 40 дней после его окончания необходимо начислить и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 18% — в 2016 году (в 2015 году — 15%, при превышении десятикратного размера минимальной заработной платы — 20%) и военный сбор по ставке 1,5% от суммы полученного дохода. Сумма полученного дохода, уплаченного в течение года налога и начисленного денежного обязательства по результатам такого года отражаются арендодателем в годовой налоговой декларации. Такая декларация подается до 1 мая года, следующего за отчетным, в налоговую инспекцию по налоговому адресу налогоплательщика.