СБУ перекрыла канал поставки наркотиков в СИЗО Чернигова
12.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Инспектора отдела инженерно-технических средств охраны, связи и информации следственного изолятора Чернигова, который организовал канал поставки наркотиков в СИЗО, задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-центре СБ Украины. Работник пенитенциарного учреждения, пользуясь беспрепятственным доступом, за деньги систематически проносил на режимную территорию и передавал заключенным наркотики. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все причастные к функционированию наркоканала.