Сборник о нашей землячке стал книгой года
Недавно в Госкомтелерадио состоялось заседание Комитета по присуждению ежегодной премии Президента Украины «Украинская книга года». Издание, которым комитет предлагает присудить премию за 2016, были определены путем тайного голосования. В номинации «За выдающиеся достижения в области художественной литературы» среди 19 претендентов предлагается отметить издание «Синяя тетрадь. Листы дней свитящих »и« Лад »(автор М.Дочинець, издательство« Карпатская башня »). В номинации «За весомый вклад в развитие украиноведения» за первенство соревновались 28 претендентов. Победителем стала книга «Мария Заньковецкая» (Мария Заньковецкая — уроженка Нежина) (автор В. Корнейчук, издательство «Криница»). Избран лучших и в номинации «За содействие в воспитании подрастающего поколения». Среди 20 допущенных к конкурсу изданий Комитет предложил присудить премию книге «Еж Вильгельм» (автор Т.Стус, ООО «Издательство« Виват »).