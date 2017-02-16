Сбил пешехода, врезался в опору и протаранил чужое авто: дайджест утренних ДТП
В селе Талалаевка Нежинского района водитель автомобиля «ВАЗ-21103», выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на пешехода. В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в Нежинской центральной городской больницы. Об этом сообщает департамент гражданской защиты и оборонной работы ОГА. А в Чернигове по проспекту Победы у дома № 3 водитель автомобиля «ВАЗ-217030» не справился с управлением и совершил столкновение с неподвижным препятствием. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую областную больницу. В селе Киенка Черниговского района водитель автомобиля «Renault Logan» (личность устанавливается) совершил столкновение с автомобилем «Ford Focus». В результате происшествия водитель автомобиля «Ford Focus» получил телесные повреждения и был доставлен в Черниговскую центральную районную больницу.