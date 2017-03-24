Санта Барбара по-черниговски: бились, бросались камнями и дружно заявляли в полицию
24.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский отдел полиции с заявлением обратилась 41-летняя женщина. Она просит принять меры к мужчине, который бросал камнями по ее 20-летнему сыну и собаке. Об этом стало известно из собственных источников. Одновременно в полицию поступила другая заявление от 61-летней женщины. Кстати, жены того, кто бросал камни. Женщина просит разобраться с соседом (отцом парня), который у дома по месту жительства нанес заявительницы телесных повреждений.