Самый известный американский пистолет
Стрелковое оружие имеет довольно короткий жизненный цикл и сравнительно быстро устаревает. Но некоторые модели, отличающиеся особой надежностью или опередили свое время, могут оставаться актуальными на протяжении многих десятилетий. Одной из таких моделей является пистолет Colt М1911, разработанный в 1908 году Джоном Мозесом Браунингом. Джон Мозес Браунинг родился в 1855 году в городе Огден (штат Юта) в семье оружейника Джонатана Браунинга. В 14 лет он сконструировал свою первую однозарядную винтовку для брата Мэтта. В 1879 году отец Джона умер, а братья открыли собственное производство — Browning Gun Factory. В этом году Джон Браунинг получил свой первый патент на однозарядную винтовку. Через короткое время спрос на их продукцию превысил предложение, однако братья не могли расширять производство из-за нехватки средств и отсутствия налаженных каналов продаж. Джон был в отчаянии из-за того, что он вынужден заниматься проблемами с производством вместо того, чтобы конструировать оружие. Удача улыбнулась Браунинге в 1883 году, когда Эндрю Макосланд (представитель Winchester Repeating Arms Company) приобрел одну из винтовок Джона и продемонстрировал ее генеральному директору Беннету и вице-президенту компании Винчестеру. Они, не долго думая, выплатили Браунинге 8000 долларов за права на производство винтовки. Обе стороны остались довольны сделкой: Винчестер получил новую модель, а Браунинг необходимы деньги на расширение производства. Сотрудничество двух мастеров на этом не закончилась. С 1883 по 1902 Джон Браунинг разработал еще несколько оригинальных моделей для Винчестера. Браунинг был оружейником от Бога, он с одинаковым успехом конструировал пулеметы, винтовки и пистолеты, многие из них, будучи модифицированные другими компаниями, стали легендами в своей области. Причиной разрыва между винчестером и Браунингом стал разработанный Джоном многозарядный дробовик. Винчестер наотрез отказался его производить, и Джон предложил его бельгийской фирме Fabrique National de Belgique (FN). Молодая компания активно начала осваивать производство нового оружия, а позже эту же модель взялся производить «Ремингтон» в США под названием «модель 11». В 1911 году компания «Кольт» представила модель Кольта образца 1908 для участия в тендере на новый пистолет для американской армии. Во время испытаний опытный образец пистолета отстрелял 6000 выстрелов подряд — для начала ХХ века это была довольно потрясающий показатель. 29 марта 1911 пистолет фирмы «Кольт» был официально принят на вооружение армии США как «Модель 1911» (Colt М1911). До Первой мировой войны М1911 выпускали в основном на фабрике Кольта, однако когда армии понадобилась значительное количество оружия для ведения боевых действий, дополнительные заказы были размещены не только на фабриках всемирно известных оружейных фирм, но и на крупных металлообрабатывающих заводах. Colt M1911 сначала применялся только в кавалерии армии США, полиция не пользовалась им из-за чрезмерной мощность патрона. В 1926 году была представлена его модификация Colt M1911 A1 Government Model, на долгие годы стала основной офицерской оружием. В таком виде пистолет просуществовал до конца Второй мировой войны. На службе американской армии М1911 оставался до середины 1980-х годов, после чего был заменен итальянским пистолетом «Беретта» 92 При этом многие военных подразделений использовали «кольты» до 2016 года. Так, еще в 2012 году подразделение Корпуса морской пехоты США оформил последний заказ на пистолеты М1911 в варианте MEU (Marine Expeditionary Units). Несмотря на «почтенный возраст», пистолет продолжает оставаться популярным в Соединенных Штатах и среди оружейных коллекционеров всего мира. Многие производители выпускают современные версии этого оружия — более того, в мире существуют несколько линеек «клонов» Colt М1911.