Самый дешевый боевой самолет в мире
Изменения характера боевых действий в мире — появление так называемых гибридных войн, большого количества партизанских и повстанческих движений — потребовали и появления новых дешевых видов вооружений. Именно поэтому во всем мире приобретает популярность китайское оружие, а множество стран занялись модернизацией уже устаревших образцов вооружений. В этом ряду стоит и дешевый боевой самолет в мире — модель Mwari от южноафриканской компании Paramount Group. Разработчики позиционируют Mwari как альтернативу боевым вертолетам для государств с ограниченным военным бюджетом. Само название Mwari языке шона может быть грубо интерпретирована как «Бог» в религиозном смысле этого слова — по крайней мере христианские миссионеры использовали его, когда переводили Библию для местных племен. Штурмовик-разведчик был разработан в 2014 году на основе предыдущей разработки легкого разведывательно-ударного самолета AHRLAC (представлен в 2011 году). Двухместный самолет построен по двухбалочной схеме с толкающим винтом, расположенным в задней части фюзеляжа. В конструкции использован двигатель Pratt & Whitney PT6A-66B мощностью 950 л. с., что позволяет Mwari развивать скорость до 500 км / ч. Небольшой самолет может взлетать с полосы длиной 550 метров, он вооружен 20-мм автоматической пушкой, имеет крыле шесть узлов подвески для бомб и ракет (в частности высокоточных), а также платформу для установки электронно-оптических датчиков. Масса самолета составляет 3,8 тонны, при этом он может нести до 800 кг полезной нагрузки. Базовая версия нового самолета оценивается в $ 10 млн, тогда как модификация с полным набором боевых возможностей — в сумму до $ 20 млн. Компания объявила о начале серийного производства в феврале 2017 года, первая серийная машина должна подняться в воздух летом. При этом было заявлено уже получен первый заказ, однако деталей контракта пока нет. Аппараты собирать на заводе, расположенном на территории аэропорта Вандербум в городе Претория. Проектная мощность — 24 самолета в год.