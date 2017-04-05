Самые дешевые квартиры в Украине продают в Чернигове, Черкассах и Запорожье
Портал Domik.ua анализирует ситуацию на рынке недвижимости Украины с 2002 года. И вот недавно был проведен опрос среди брокеров Украины об изменении цен на однокомнатные квартиры в домах старого жилого фонда. По данным риэлторов, купить недорогую однокомнатную квартиру можно на окраине города. Это характерно для всех областных центров Украины. Самая высокая стоимость однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве. Минимальная цена здесь стартует от $ 25 000. А вот купить «гостинку» в столице можно за $ 14 000. Среди других центральных областей Украины самая высокая цена на однокомнатную квартиру отмечена в Днепре — от $ 17 000, а самая низкая стоимость однокомнатной квартиры в Черкассах, Кропивницкому и Чернигове — от $ 11 000. А вот в Запорожье цена стартует от $ 10 000.