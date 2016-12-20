Чернигов:правда (www.despravda.com/) – влиятельная украинская областная интернет-газета. Основана в декабре 2010 года .
Учредитель – украинский медиа-холдинг News Ukraine Corporation
Интернет-газета Чернигов: правда успешно внедряет и развивает на территории Украины высокие стандарты нового формата СМИ — new-media, синтеза газеты, ТВ, радио и интернет-портала с применением HD-технологий.
Издание совмещает оперативный выпуск свежих новостных материалов, дающих читателю полную картину дня с регулярной публикацией эксклюзивных материалов о политике, экономике, шоу-бизнесе, культуре, стиле жизни, авто и т.д.
По вопросам размещения рекламы пишите по адресу:[email protected] .
Редакционная коллегия
Руководитель проекта: Константин Иваненко
Руководитель информационной службы: Сергей Подопригора
Выпускающие редакторы:Елена Ковтненко, Дмитрий Рябоконь, Ольга Захаренко
Отдел новостей: Василий Голденко, Ольга Захаренко
Отдел шоу-бизнеса: Анастасия Чурикова )
Политические обозреватели: Елена Калашникова, Валерий Копотин
Экономические обозреватели: Антон Бутков, Екатерина Рубцова
Спортивный обозреватель: Алексей Головин
Директор по рекламе: Кира Грошева
Иллюстраторы: Сергей Николаенко
Программирование: Сергей Горелкин
Хостинг проекта обеспечивает компания TINYVDS.
По вопросам сотрудничества обращайтесь по адресу:[email protected]
Выходные данные
Электронное периодическое издание » ЧЕРНИГОВ:ПРАВДА»
Учредитель и издатель — » NEWS UKRAINE CORPORATION»
Главный редактор (руководитель проекта) – К.В. ИГНАТЕНКО
Выходит в свет с декабря 2010 года
Распространяется бесплатно
Правовая информация
Информация и материалы, размещенные на Интернет-сайте www.despravda.com, охраняются в соответствии с международными соглашениями, законодательством Украины об авторском праве и смежных правах, и не подлежат использованию в какой бы то ни было форме, в том числе, но, не ограничиваясь, копированию, воспроизведению, распространению, переработке, иначе как с письменного разрешения «NEWS UKRAINE CORPORATION«. При санкционированной перепечатке либо разрешенном законом использовании материалов сайта издания ЧЕРНИГОВ: ПРАВДА, обязательным является указание на источник цитирования и приведение ссылки (гиперссылки) на страницу, с которой воспроизводится материал.
Представителем авторов публикаций-журналистов редакции «ЧЕРНИГОВ:» является NEWS UKRAINE CORPORATION.
NEWS UKRAINE CORPORATION обладает исключительным правом на использование своего фирменного наименования, а также на название средства массовой информации «ЧЕРНИГОВ: ПРАВДА» . Использование аналогичных и сходных наименований при создании средств массовой информации и электронных ресурсов в сети Интернет без согласия NEWS UKRAINE CORPORATION запрещено законом.
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