Самоубийцы: психолог рассказал о «суицидных» причинах
В последнее время на Черниговщине случается немало самоубийств. Недавно в Нежине у здания суда застрелился мужчина, узнав, что Фемида отняла у него жилье. А в Чернигове врач стоматологической клиники покончил жизнь самоубийством, съехав автомобилем в реку. Криминальные хроники насыщенные ежедневными сообщениями о висельников. По словам начальника отдела психологического обеспечения управления ДСНС Украины в Черниговской области Александра Панченко, основная причина суицидов — это плохая социально-экономическая ситуация в государстве. — Что я могу сказать о причинах? Главное — это социальное положение в стране, финансовые возможности людей. Большинство самоубийц были проблемы с кредитами. Они заходят в тупик. Семейные отношения тоже. Но это меньший процент. Хотя семейные ссоры также происходят за финансовых трудностей. Часть людей — это психически больные. Советую людям жить и быть собой, радоваться малейшем позитива, радовать близких, общаться с близкими. Искать положительные моменты, которые минимизировать плохие влияния, — начальник отдела психологического обеспечения управления ДСНС Украины в Черниговской области Александр Панченко.