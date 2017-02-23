Самодельная плита убила 53-летнюю женщину
23.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На Соснитчине 53-летнюю женщину ударило током. О смерти женщины полицию 22 февраля в 00:23 сообщил ее 61-летний сожитель, житель села Авдеевка. Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия был обнаружен труп в сидячем положении рядом с самодельной электрической плиткой. Сечением трупа установлено, что причиной смерти действительно является поражение электрическим током. По данному факту работники полиции проводят проверку.