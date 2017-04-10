Самая старшая участница девичьей банды забрала документы из вуза
10.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Самая старшая участница жестокого избиения 15-летней школьницы, 19-летняя Евгения Тимченко, забрала документы из вуза. 7 апреля, в 16-м часу девушка по собственному бажаннямн написала заявление на отчисление из университета. Вопрос о ее исключении ректорат ЧНПУ им. Т. Шевченко должен был рассмотреть этот понедельник, 10 апреля. Таким образом Евгения не получит плохой характеристики и в майбутнньму сможет поступить в любой другой вуз. Напомним, самая старшая участница драки является дочерью криминального авторитета. После обнародования видео девушка «залегла на дно».