Салофестам на Черниговщине быть: о последствиях африканской чумы свиней
В Украине без традиционного деликатеса — сала — не обходится ни одно застолье. Свежее и аппетитное, с чесноком или с луком, оно подходит каждому. Однако в последнее время в европейских странах получает распространение одна из самых опасных болезней свиней — африканская чума. Сложность ситуации в том, что она вызывает высокую смертность поголовья, поскольку от свиной чумы нет вакцины. Из-за болезни хозяйства несут значительные экономические убытки. Они связаны с введением специального режима для свинохозяйств, затратами на мониторинговые и диагностические исследования, организацией профилактических и ликвидационных мероприятий в случае угрозы или возникновения болезни и торговыми ограничениями, которые вводятся для недопущения распространения вируса. В этом году 17 февраля на Черниговщине в Бобровице на свиноферме ООО «Рассвет» была зафиксирована вспышка этой коварной болезни. Тогда же были сожжены почти полтысячи свиней. Ведь сейчас это единственная возможность остановить очень устойчивый вирус. По словам начальника отдела организации противоэпизоотической работы Управления обеспечения безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Главного управления Держпродспоживслужбы в Черниговской области Николая Мазигулы, вирус АЧС слишком устойчив в естественной среде. «В природе, даже на морозе вирус живет не менее 4-6 месяцев. За это время он может любым способом — через людей, транспорт, других животных попасть на ферму или на человеческое двор. И если там есть свиньи, то вирус обязательно себя проявит через 2-12 дней. Для сравнения: вирус бешенства погибает через 5-10 минут после попадания на него солнечных лучей. Вирус АЧС — живой. Поэтому в банке с салом он сохраняется не менее 5 лет, а в замороженном виде — и подавно десятилетиями », — рассказал специалист. Поэтому следующая вспышка болезни может произойти в любое время. Учитывая такие обстоятельства, в некоторых СМИ уже начали появляться публикации, за африканской чумы Украинские грозит дефицит сала. Как пишет издание «Сегодня», мясопроизводители прогнозируют подорожание сала и свинины. Отмечается, что в случае заражения в хозяйстве чумой даже одной свиньи надо уничтожать все поголовье.
«Если ситуация не изменится, то в будущем украинском придется поставлять сало из-за рубежа. «Экспортировать будем из Германии, из Дании. Цены выше наших минимум на 40-50% », — сказал председатель Национальной ассоциации« Укрмясо »Владимир Быков. На сегодня сало в среднем стоит 60 гривен. Однако производители уверены, что в течение года его стоимость может вырасти на четверть. Ведь год только начался, а в Украине в нескольких областях раз зарегистрировали вспышку африканской чумы. И как результат — существенное уничтожение поголовья пятачков. Конечно, за африканской чумы понесли убытки фермеры и подсобные хозяйства Черниговщины. По словам Николая Мазигулы, Держпродспоживслужба такой статистики не ведет. Но специалист точно знает, что поголовье свиней на Черниговщине сократилось. Правда, не критично. «Поголовье уменьшается не только из-за чумы. Причина и в том, что жители сел стареют. Поэтому некоторым уже невмоготу ухаживать за скотом. Однако поголовье свиней на Черниговщине уменьшилось незначительно. Потому у кого из крестьян еще есть силы, держат поросят для себя, иначе ведь семью не прокормить. Также на Черниговщине функционируют и маленькие хозяйства, и крупные фермы. Поэтому сейчас главное — обезопасить животных от заболеваемости с помощью профилактических мер. Крестьянам стоит воздержаться от поездок в карантинный период на территории, где зафиксировали вспышки африканской чумы свиней. Также не надо там покупать поросят », — отметил Николай Мазигула. К примеру, в прошлом году на Черниговщине было зафиксировано две вспышки африканской чумы в Ичнянском районе и в Куликовском. А в 2015 году очагов болезни было 13. Уменьшение случаев заболеваемости специалисты определенным образом связывают с соблюдением населением профилактических мероприятий и оперативными действиями сотрудников Держпродспоживслужбы. «Главное — вовремя повлиять на очаг АЧС, потому что больше будет умолчаний, тем быстрее болезнь распространяется. Как только появляется подозрение на заболевание, надо принимать меры, потому что, если промолчать, последствия могут будут непредсказуемыми », — предостерегает специалист.