С ветерком: в Новгород-Северский съехались гонщики
04.04.2017 | Социум | Комментариев нет|
Недавно в Новгороде-Северском на Базарной площади прошли соревнования по автоспорту «Сиверький слалом». К соревнованиям присоединились 24 водителя из городов Новгорода-Северского и Шостки. Участники по классу автомобиля были разделены на две группы: автомобили с передним приводом и автомобили с задним приводом. Каждый гонщик имел право на два заезда: первый пробный — для ознакомления с трассой, второй — на время. Завершились соревнования церемонией награждения, во время которой победителям вручили кубки и сладкие подарки.