С сегодняшнего дня в Чернигове введены ограничительные противоэпидемические мероприятия
Соответствующее решение было принято сегодня, 23 декабря, на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ на территории города Чернигова. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговского городского совета. Совещание состоялось с участием заместителя городского головы Ольги Хонич, руководителей структурных подразделений городского совета, представителей медицинских учреждений города, а также местных средств массовой информации. В начале заседания заведующий отделением Черниговского городского отдела Государственного учреждения «Черниговский областной лабораторный центр МЗ Украины» Светлана Аландаренко рассказала о санитарно-эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ в городе. По ее словам, на 51 неделе года (с 16 декабря по 22 декабря) заболели гриппом и ОРВИ — 4613 жителей города, из них 65,3% составляют дети до 17 лет (3016 человек), показатель на 100 тыс. Населения — 1600 21 что выше порогового уровня на 21,82%. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди населения города по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 38,2% за счет заболеваний, как среди взрослых так и среди детей. Поэтому, темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ за текущую неделю составляет 38%. Всего с начала эпидемического сезона заболело гриппом и ОРВИ 25810 жителей города — это 8,95% от населения г.. Чернигова, то есть уже заболел данные инфекции почти каждый десятый житель, в т.ч. гриппом переболели 74 человека. Количество заболевших гриппом и ОРВИ детей до 17 лет составляет 16855 (38% от детского населения), в т.ч. гриппом переболело 49 детей. Распределение детей, заболевших по возрастным категориям показывает, что на 51-м недели превалирует доля детей от 5 до 14 лет и составляет 57,9% от общего количества заболевших. С начала эпидсезона при проведении вирусологического мониторинга определены РНК вируса гриппа типа А (Н3N2) — сезонный от 7-ми больных в т.ч. от 1-го ребенка (2009 г.р.). Госпитализированы с 1 октября в стационарные отделения: 460 чел., Из них — 386 детей (84%). На сегодня в инфекционных отделениях города находится 129 больных гриппом и ОРВИ, в т.ч. 110 детей (85,27%), больные с тяжелым течением болезни в реанимационных отделениях города отсутствуют. Согласно официальным сообщениям из учреждений здравоохранения города случаев смерти от гриппа в данном эпидсезоне не зарегистрированы. Светлана Аландаренко также обратила внимание присутствующих на то, что по городу против гриппа привито лишь 254 человека в т. Ч. 120 детей. Начальник управления образования городского совета Василий Билогура сообщил, что, начиная с октября текущего года, в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях города постоянно проводится мониторинг отсутствия детей. По последним данным, в городе заболело 1447 детей дошкольного и школьного возраста. Это 12% от общего количества детей по городу (от 11 779 человек). Количество отсутствующих по поводу заболевания гриппом и ОРВИ в большинстве детских садах превышает 20%, а именно: Детский сад № 59 — 28,2%, ДОУ № 30 — 24,9%, ДОУ № 39 — 22,5%, ДОУ № 77 — 20,8%, ДОУ, № 57 — 20,1%, ДОУ № 65 — 20,1%. Заместитель городского головы Ольга Хонич заначила, что, поскольку в городе превышен эпидпорог заболеваемости, то есть потребность ввести в городе ограничительные противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения заболевания. Члены оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболеваний гриппом и ОРВИ внесли предложения к проекту распоряжения городского головы. Так, в соответствии с ним с 23 декабря на территории города Чернигова введены ограничительные противоэпидемические мероприятия, среди которых — ограничение проведения массовых мероприятий, обеспечение оптимальных условий труда на рабочих местах, работники детских дошкольных учреждений, торговли, ресторанного хозяйства, транспорта, связи и других общественных учреждений должны придерживаться масочного режима. Более подробно с распоряжением городского головы можно будет ознакомиться на официальном сайте Черниговского городского совета в рубрике «Нормативные документы», который будет опубликован в ближайшее время. По словам начальника управления здравоохранения городского совета Владислава Повара, при увеличении количества больных все медицинские учреждения города будут переведены на 7-дневную рабочую неделю, а также будет увеличиваться количество стационарных коек в отделениях больниц. Но в настоящее время такой необходимости нет. Подытоживая заседание заместитель городского головы Ольга Хонич отметила, что каждый человек должен помнить об основных средствах безопасности и профилактики. Также она обратилась ко всем жителям города соблюдать элементарные правила гигиены, поддерживать санитарно-гигиенический контроль в помещениях и в общественном транспорте, больше употреблять витамины, не посещать места массового скопления людей, чаще бывать на открытом воздухе. Кроме того, при первых симптомах заболевания сразу обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Всем медицинским работникам также поручено больше проводить информационно-разъяснительную работу среди населения города.