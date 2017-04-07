С мая вырастут минимальные пенсии
1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины. «В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года — с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года», — сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. «То есть для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, она вырастет минимум на 10%. Это и минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, что на сегодня уже зафиксирована », — подчеркнул он. По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 составит 1312 грн, а с 1 декабря — 1373 грн.