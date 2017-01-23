С марта для черниговцев подорожают водка, пиво и сигареты
23.01.2017 | Экономика | Комментариев нет|
В соответствии с Законом Украины № 1791, вступившим в силу с 1 января 2017 года, в Украине увеличивается налог на винодельческую продукцию и пиво — на 12%. Если в 2016 году производители платили с 1 л пива 2,48 грн, то в 2017-м году — 2,78 грн акцизного налога. Также выросла ставка акцизного налога на спирт этиловый на 20% — с 105,80 грн до 126,96 грн за литр стопроцентного спирта. Таким образом, налог на стандартную бутылку водки объемом 0,5 л вырастет более чем на 4 грн. Также повысится и ставка на крепленые вина и вермуты — 8,02 гривны за литр, игристые вина — 11,65 гривны за литр. Поэтому с 1 марта подорожает вся алкогольная продукция, подлежащая оклейке акцизными марками.