С картой и компасом: на Черниговщине состоялся туристический слет
Недавно в лагере «Юный турист» областного Центра национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи прошли соревнования областного этапа Всеукраинского слета юных туристов-краеведов, в котором приняли участие команды Куликовского, Сновского, Ичнянского, Коропского районов и города Нежина. Это мероприятие — сложное испытание для участников, ведь они должны проявить незаурядные способности. В программу соревнований входят: защита творческих работ по дисциплинам, часть которых изучается в школе — археологии, геологии; также географии, экологии, истории, фольклора и этнографии. Практические навыки участники показывают во время двухдневного туристско-краеведческого экспедиционного маршрута, на котором они определяют геологические породы и минералы, делают описания геологического обнажения и почвенного разреза, определяют физико-химические свойства воды, разбивают археологический раскоп и описывают найдены артефакты, определяют исторические памятники и жанры фольклорных произведений. Эти задачи они выполняют на творческих мастерских, к которым надо добраться, ориентируясь в лесу с помощью карты и компаса и преодолев естественные препятствия с помощью навыков по спортивному туризму. А еще надо выступить с художественной композицией «Визитка команды», спеть народную песню, составить журналистский репортаж о взлете и нарисовать эмблему команды. С этими задачами успешно справились члены кружка «Юные туристы-краеведы» Центра туризма и краеведения учащейся молодежи управления образования Нежинского городского совета, в который входили ученики ООШ I-III ст. № 2 Сурмачевська Ярина, Гребенникова Вита, Задерий Елизавета, Жигунов Кирилл, ученик ООШ I-III ст. № 15 Юзва Дмитрий и ученик ООШ I-ІІІ ст. Сичкарь Георгий.