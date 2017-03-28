С детской больницы наркоман украл «Машу и Медведя»
28.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Черниговский горотдел полиции обратилась 29-летняя жительница областного центра. Она заявила, что неизвестный средь бела дня проник в торговый места (расположенного в помещении детской поликлиники № 2 по ул. Рокоссовского 47) и украл пакет конфет «Маша и Медведь» и «Чупа Чупс» (общей стоимостью 260 гривен). Об этом стало известно из собственных источников. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что кражу совершил 32-летний ранее судимый, безработный, наркозависимый.