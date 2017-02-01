С черниговского супермаркета «сбежала» касса
01.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 31 января около 15:00 неизвестный, находясь у кассы № 4 в магазине «СОЮЗ» по улице Рокоссовского, 35, открыто завладела деньгами в сумме 8700 гривен и исчезла в неизвестном направлении. Об этом сообщил собственный источник. В полицию позвонила 49-летняя продавец-кассир. Приметы неизвестного: на вид 30 — 35 лет, рост 180 — 185 см, худощавого телосложения, узкие глаза, одет в темную одежду, на голове имел черную кепку. При осмотре места происшествия обнаружены и изъяты следы рук, следы низа подошвы обуви. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК Украины.