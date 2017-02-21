С черниговского леса хотят строить фортификационные сооружения на Херсонщине
21.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
На очередной сессии Черниговского областного совета депутаты рассмотрят обращение коммунального предприятия «Черниговоблагролес» о предоставлении безвозмездной материальной помощи в виде лесоматериалов воинской части В50654, дислоцированной в Херсонской области и подчинена оперативному командованию «Юг» Вооруженных сил Украины. Лес объемом до 100 (ста) метров кубических нужен для сооружения фортификационных сооружений, укрепления государственных рубежей вдоль береговой линии и территориального моря в пределах Херсонской области. Поэтому скоро узнаем, предоставят депутаты соответствующее разрешение.