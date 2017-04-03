С АТО могут вывести военных до 20 лет
03.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Глава Генштаба Виктор Муженко удивил своих подписчиков в социальных сетях, написав о принятом им решении заменить 700 военнослужащих в возрасте до 20 лет, которые проходят службу в зоне АТО. Эту идею военный озвучил ребятам, которые несут службу. По его словам, на замену согласились лишь 11 из них, остальные — остались. Это, по его мнению говорит о патриотизме молодых бойцов, которые сегодня с оружием в руках защищают наши границы.