С апреля увеличат доплаты военным, которые служат в зоне АТО
Президент Украины Петр Порошенко распорядился увеличить дополнительное денежное обеспечение военным, выполняют операции в зоне АТО. Об этом он сказал на церемонии выпуска в НУОУ им. Черняховского, передает 112.ua. «После консультации с министром обороны, с начальником генштаба я принял решение и поручил, чтобы с 1 апреля повысить размер дополнительного денежного вознаграждения за выполнение задач в АТО. Для лиц, выполняющих боевые задачи непосредственно на линии соприкосновения, мы ее увеличиваем еще на 1,5 тыс. Грн. И в целом дополнительное денежное обеспечение будет составлять 7,5 тыс. Гривен », — сообщил он. Для тех, кто выполняет боевые задачи во второй линии, вознаграждение увеличивается еще на 1100 гривен и общий объем доплаты будет составлять 3,5 тыс. грн. дополнительно.