С 20 апреля — дачный сезон: поедут ли пенсионеры бесплатно
На исполкоме начальник управления транспорта Александр Бельский сообщил, что готовятся льготные перевозки дачников. Обычно их перевозки происходит за счет городского бюджета. Количество перевезенных льготников предоставляют перевозчики. Возят пенсионеров только один день в неделю. В четверг. И заместителю городского головы Александру Ломако это не нравится: «Надо уже отходит от этой практики. Это за счет налогоплательщиков. Я за то, чтобы все платили ». Ломако воздержался и во время голосования. Начальник управления транспорта рассказал еще и о льготных перевозках в поминальные дни. Мэр спросил его, будут люди проинформированы о дополнительных маршруты в эти дни. Поэтому исполком целом принял программу льготных перевозок. Окончательное решение — за депутатами.