С 1 января «спящие» ФОПы должны ежемесячно платить по 700 гривен
На днях Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает сайт Верховной Рады. Согласно новым нормам, уже с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос — 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. Ранее ЧП, когда в определенном периоде имел прибыль, то платил 5% налога и ЕСВ. Если же движения средств не было, то платить не требовалось. Поэтому многие предприниматели держали открытые ФОПы, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы. Нововведение еще до начатую действия привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые использовали их постоянно — так называемых спящих ФЛП. «Люди сейчас выстраиваются в очереди в органы власти, чтобы успеть закрыть СПД до 1 января и не платить 704 гривны социального взноса за« спящий ЧП », — говорится в сообщении. Напомним, первая группа упрощенцев имеет возможность платить половину минимального страхового взноса в размере 352 гривен в месяц.