С 1 марта подорожает свет
27.02.2017 | Экономика | Комментариев нет|
С 1 марта тариф на электроэнергию снова повысится и составит 90 копеек — 1,68 гривны за киловатт. Это будет пятое и последнее подорожание, определено постановлением НКРЕКП №220 от 26 февраля 2015 года. В частности, за объем, потребленный до 100 кВт / ч электроэнергии в месяц (включительно) черниговцев платить по 90 копеек за киловатт (сейчас 0,714 копейки), за объем, потребленный от 101 кВт / ч — 1,68 гривны (сейчас от 101 до 600 кВт / ч включительно — 1,29гривни, от 601 кВт / ч и более — 1,638 гривны). Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии тариф составит 90 копеек за киловатт.