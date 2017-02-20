С 1 марта на Черниговщине ограничивается движение грузового автотранспорта
С целью сохранения и предупреждения разрушений автомобильных дорог во время весеннего оттаивания грунтов земляного полотна Служба автомобильных дорог в Черниговской области по распоряжению Черниговской областной государственной администрации от 01.02.2017 года № 59 «О сохранении автомобильных дорог общего пользования области в весенний период 2017 года» ограничивает движение грузового транспорта по дорогам общего пользования Черниговской области: 1.1 более 12 тонн и нагрузкой на ось свыше 8 тс на следующих участках дорог государственного значения общего пользования * Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка (на участке км 151 — км 209, от м. Прилуки до границы с Сумской областью) * Р-12 Чернигов — Мена — Сосница — Гремяч (км 6 — км 211 на всей протяженности) * Р-13 Чернигов — Городня — Сеньковка (км 13 — км 90 на всей протяженности) * Р-56 Чернигов — Пакуль — КПП «Славутич» (на участке км 10 — км 50 от а / дороги М-01 до границы с Белоруссией) и подъезд к г.. Славутич (на всей протяженности) * Р-65 КПП «Николаевка» — Семеновка — Новгород-Северский — Глухов — КПП «Катеринивка» (на всем протяжении в пределах Черниговской области); * Р-67 Чернигов — Нежин — Прилуки — Пирятин (на участке км 0 — км 66, и км 80 — км155) * Р-68 Талалаевка — Ичня — Тростянец — Сокиринцы — до а / д Н-07 с подъездом к заповеднику «Качановка» (на всем протяжении); * Р-69 Киев — Вышгород — Десна — Чернигов. 1.2 Более 12 тонн и нагрузкой на ось более 6 тс на всех территориальных дорогах государственного значения общего пользования, кроме участков дорог с цементобетонным покрытием Прилуки — Ладан, а / д М-02 — Бахмач, а также подъездов к м. Нежин и м. Борзна; 1.3 Более 6 тонн и нагрузкой на ось свыше 4 тс на областных и районных автомобильных дорогах местного значения общего пользования. Ориентировочные сроки ограничений: 1 марта по 15 апреля текущего года. Сроки снятия ограничений движения могут быть скорректированы при восстановлении физико-технических характеристик дорог и стабилизации погодных условий. Служба автомобильных дорог в Черниговской области звнртаеться к перевозчикам с просьбой — заранее позаботиться о доставке необходимых грузов и соответственно скорректировать планы перевозок.