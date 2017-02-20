С 1 марта электричество подорожает на 26-30%
С 1 марта 2017 вступают в силу новые тарифы на электроэнергию для населения. При этом средний рост тарифов составит 26-30%. Об этом говорится на официальном сайте ОАО «Волыньоблэнерго». Таким тарифы для населения с 1 марта 2017 представлены в таблице. Примечание. Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих владельцам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость). Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работу насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 140 коп. за 1 кВт · ч (без налога на добавленную стоимость).