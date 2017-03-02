Рыбный патруль и общественность вместе уничтожили более 9 километров «рыбных убийц»
1 марта 2017 состоялась акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова Часть сетей передана волонтерам, которые изготавливают маскировочные сетки для зоны АТО. Браконьерские орудия, которые еще недавно убивали наши реки, теперь начнут спасать украинских солдат. Часть направлена на вторичную переработку, они не уничтожать природу и служить людям. Все мы любим отдохнуть у воды. А пикник без удочки? Но не всем хватает терпения и рыбацкого счастья. Да, и рыбы в последнее время в реке стало меньше … Некоторые предпочитают не ждать, а наловить рыбы на «уху» запрещенными средствами и орудиями лова. Тогда в ход идут китайские сетки, которые можно приобрести почти в каждом киоске — это так называемое туристическое браконьерство. Но не «туристические» нарушения убили водоема. На воде является «звери» больше — это браконьерские бригады с многокилометровыми сетками, которые под разными «крышами» уничтожают наши водоемы, выжигая в них рыбу, как напалмом. Самое страшное, когда браконьеры в погоне за сиюминутным заработком используют для добычи рыбы электроудочки. Ток делает водоем стерильной, убивая все водные живые организмы в ней. Так же не редки случаи применения взрывоопасных и ядовитых веществ. Нарушитель на водоеме стал обыденностью. Если ранее факты браконьерства были единичны, то сегодня они становятся массовыми. В Украине в 2016 году инспекторы рыбоохраны задержали 29 000 нарушителей правил рыболовства. Такой рост правонарушений на воде связано с двумя факторами: чувство безнаказанности и вседозволенности, поскольку действуют браконьеры под чьим покровительством, и второй важный факт — это мягкость наказания и мизерные штрафы за браконьерство. «Надо увеличивать штрафы до тех пределов, чтобы заниматься этим уродливым явлением — браконьерством — было экономически невыгодно. Чтобы каждый знал: хочешь взять в руки сетку — готовься продать «дом», чтобы выплатить штрафы и суммы компенсаций за нанесенный ущерб, а если взял в руки электроудочку, взрывоопасные или ядовитые вещества — суши сухари, поскольку массовое убийство водных живых ресурсов должно наказываться уголовно — уверен председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — То же касается и торговли незаконно выловленной рыбой. Необходимо максимально поднимать штрафы, чтобы выбить из-под браконьерства его фундамент — сбыт. Если не будет сбыта, незаконный вылов рыбы потеряет смысл ». 1 марта 2017 состоялась акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова изъятых во время рейдов Киевским рыбоохранным патрулем. В ходе акции был представлен новый законопроект об усилении мер по борьбе с браконьерством, что инициированный и разработанный Госрыбагентства совместно с Ассоциацией рыболовов Украины и профильным общественностью.