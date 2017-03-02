Рыбный патруль и общественность вместе уничтожили более 9 километров «рыбных убийц»

despravda | 02.03.2017 | Социум | Комментариев нет

1 марта 2017 состоялась акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова Часть сетей передана волонтерам, которые изготавливают маскировочные сетки для зоны АТО. Браконьерские орудия, которые еще недавно убивали наши реки, теперь начнут спасать украинских солдат. Часть направлена ​​на вторичную переработку, они не уничтожать природу и служить людям. Все мы любим отдохнуть у воды. А пикник без удочки? Но не всем хватает терпения и рыбацкого счастья. Да, и рыбы в последнее время в реке стало меньше … Некоторые предпочитают не ждать, а наловить рыбы на «уху» запрещенными средствами и орудиями лова. Тогда в ход идут китайские сетки, которые можно приобрести почти в каждом киоске — это так называемое туристическое браконьерство. Но не «туристические» нарушения убили водоема. На воде является «звери» больше — это браконьерские бригады с многокилометровыми сетками, которые под разными «крышами» уничтожают наши водоемы, выжигая в них рыбу, как напалмом. Самое страшное, когда браконьеры в погоне за сиюминутным заработком используют для добычи рыбы электроудочки. Ток делает водоем стерильной, убивая все водные живые организмы в ней. Так же не редки случаи применения взрывоопасных и ядовитых веществ. Нарушитель на водоеме стал обыденностью. Если ранее факты браконьерства были единичны, то сегодня они становятся массовыми. В Украине в 2016 году инспекторы рыбоохраны задержали 29 000 нарушителей правил рыболовства. Такой рост правонарушений на воде связано с двумя факторами: чувство безнаказанности и вседозволенности, поскольку действуют браконьеры под чьим покровительством, и второй важный факт — это мягкость наказания и мизерные штрафы за браконьерство. «Надо увеличивать штрафы до тех пределов, чтобы заниматься этим уродливым явлением — браконьерством — было экономически невыгодно. Чтобы каждый знал: хочешь взять в руки сетку — готовься продать «дом», чтобы выплатить штрафы и суммы компенсаций за нанесенный ущерб, а если взял в руки электроудочку, взрывоопасные или ядовитые вещества — суши сухари, поскольку массовое убийство водных живых ресурсов должно наказываться уголовно — уверен председатель Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков. — То же касается и торговли незаконно выловленной рыбой. Необходимо максимально поднимать штрафы, чтобы выбить из-под браконьерства его фундамент — сбыт. Если не будет сбыта, незаконный вылов рыбы потеряет смысл ». 1 марта 2017 состоялась акция по утилизации браконьерских сетей и других орудий незаконного вылова изъятых во время рейдов Киевским рыбоохранным патрулем. В ходе акции был представлен новый законопроект об усилении мер по борьбе с браконьерством, что инициированный и разработанный Госрыбагентства совместно с Ассоциацией рыболовов Украины и профильным общественностью.

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