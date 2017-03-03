Рыбка может стоить жизни
Несмотря на постоянные предостережения спасателей через средства массовой информации, рыбаки продолжают подвергать себя опасности и выходят на тонкий лед водоемов.
В условиях значительного потепления, лед на водоемах быстро тает и становится слишком опасным для пребывания на нем.
С целью профилактики трагических случаев на водных объектах, 3 марта специалисты Менского районного сектора Управления ДСНС Украины в Черниговской области провели профилактически разъяснительный рейд с любителями подледной рыбалки.
Прежде всего, спасатели советовали не испытывать судьбу и не выходить на лед водоемов, а также доказали правила оказания помощи в случае провала под лед. Рыбакам были вручены тематические открытки по вопросам безопасности, чтобы каждый из них задумался, стоит ли рисковать собственной жизнью ради небольшого улова.