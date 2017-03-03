Рыбка может стоить жизни

despravda | 03.03.2017 | Новости | Комментариев нет

Несмотря на постоянные предостережения спасателей через средства массовой информации, рыбаки продолжают подвергать себя опасности и выходят на тонкий лед водоемов.

В условиях значительного потепления, лед на водоемах быстро тает и становится слишком опасным для пребывания на нем.
С целью профилактики трагических случаев на водных объектах, 3 марта специалисты Менского районного сектора Управления ДСНС Украины в Черниговской области провели профилактически разъяснительный рейд с любителями подледной рыбалки.

Прежде всего, спасатели советовали не испытывать судьбу и не выходить на лед водоемов, а также доказали правила оказания помощи в случае провала под лед. Рыбакам были вручены тематические открытки по вопросам безопасности, чтобы каждый из них задумался, стоит ли рисковать собственной жизнью ради небольшого улова.

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