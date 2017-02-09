Рыбка большая и маленькая: аквапотенциал Черниговщины
Рыбохозяйственная отрасль Черниговщины, как и Украины в целом, имеет высокий потенциал для развития, благодаря большому фонда рыбохозяйственных водоемов и благоприятном географическом расположению. На территории области насчитывается 1570 рек общей длиной 8336 км, 23 водохранилища общей площадью водного зеркала 2406,30 га, 828 русловых прудов общей площадью — 4252,4 га, 35 наливных прудов — 355,8 га, 1034 пруды-копани общей площадью водного зеркала около 3430,0 га. В последнее время положительную динамику роста в рыбохозяйственной отрасли отмечает аквакультура, или рыбное фермерство. За последние годы мировой рынок аквакультуры в мире увеличился почти в 3 раза и достиг 80 млн тонн продукта и имеет динамичный развитие в секторе пищевой промышленности. Согласно официальным прогнозам, к 2030 году уровень промышленного лова снизится на 38% в пользу аквакультуры. В Украине в сфере аквакультуры, или рыбного фермерства задействовано более 4600 субъектов хозяйствования различных форм собственности. Общий ежегодный объем продукции аквакультуры в среднем составляет 20-25 тыс. Тонн в год. Самыми популярными видами рыбы, которую выращивают фермеры, является карп, толстолобик, осетр и форель. Рыбохозяйственный комплекс Черниговской области представляют: — 7 пользователей, которые занимаются промышленным выловом водных биоресурсов на р. Десна с озерами и р. Днепр в пределах Черниговской области; -11 Пользователей, которые занимаются искусственным разведением и выращиванием водных биоресурсов за режимом СТРХ (специальное товарное рыбное хозяйство) на 12 водных объектов общей площадью водного зеркала 399,8 га; — 10 субъектов аквакультуры. Производственные мощности субъектов аквакультуры это пруды — 974,2 га, сады — 400 м2, бассейны — 120 м2. Выращивают карпа, толстолобика, сома, белого амура, стерлядь, осетра. В 2016 году субъектами аквакультуры произведено товарной рыбы — 628, 8 тонн, произведено и выловлено рыбопосадочного материала — 145,4 тонн. В 2016 году основная масса вылова товарной рыбы на Черниговщине пришлась на субъекты аквакультуры — 92% (590,6 т), на промысловиков — 7% (43,3 т) вылова на СТРХ — всего 2% (10,7 т ). Основную массу промышленного вылова составляли лещ, плоскирка, плотва, карп, синяк, карась. Основную массу в разведении и выращивании и вылове в режиме СТРХ составляет карп, толстолобик, белый амур, карась, щука, окунь, линь, плотва. На уменьшение промышленного вылова и вылова пользователей СТРХ в последние годы влиял низкий уровень паводковых вод привел к обмеления водных объектов, пересыхания на 50%, а то и 100% прудов, уменьшение площади естественных нерестилищ, отсутствия преднерестового миграций из Киевского и Каневского водохранилищ, за счет которых в полноводные годы обновлялись популяции в области основных промысловых видов рыб, таких как лещ, плоскирка и плотва. Все эти факторы существенно повлияли на естественное воспроизводство водных биоресурсов. Основной задачей развития рыбохозяйственной отрасли Украины и Черниговщины в частности является развитие аквакультуры. Ведь аквакультура почти не зависит от сезонности по сравнению с промышленным ловом и выращиванием рыбы с режимом СТРХ, более ориентирована на целевые нужды потребителя, имеет возможность внедрения долгосрочных и более совершенных подходов к рыбоводства.