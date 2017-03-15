«Рыба гниет с головы»: подробности экологического бедствия в Стрыжни
Андрей — местный рыбак. На Стрыжень выходит чуть ли не каждые выходные. Правда, увлекается летней рыбалкой. Жалуется, что несколько лет назад черниговцы запустили в этот водоем породистые виды рыбы, а сейчас почти все они всплыли кверху брюхом. «Запустили перед прошлыми выборами и зеркального карпа, и туда, и сюда … где-то три года назад», — рыбак Андрей. Местные утверждают: хотя река за последние годы очень обмелела и загрязнилась, здесь еще водятся редкие сорта рыбы. — Видели судака. Такие большие. А причины не знаю. — Здесь довольно широкий спектр большое количество окуней. Александр Федун с ужасом считает мертвых рыбин. Течением их прибило к берегу. В воде видны и мертвые лягушки. Эколог уверяет — им не хватило кислорода. Но еще больше рыбы на дне водоема, убеждает эксперт. «Надо уменьшить попадание в водоем органики из частного сектора, с автодорог. Надо контролировать этот процесс. К водоему », — эколог Александр Федун. Те, кто должен контролировать эти процессы, не усматривают проблемы. Руководитель муниципальной полиции Виталий Хрустицький по телефону сообщил, что не имеет к мору рыбы никакого отношения. Не знает он и о канализационные и ливневые сбросы. «Не могу понять, какая ответственность за дохлую рыбу. Я ее что, потравив. Я собирать дохлую рыбу », — начальник КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицький. В областной экологической инспекции уже подготовили предписание черниговским коммунальщикам. Ведь у реки слышен характерный запах от мертвой рыбы. Причины массовой гибели рыбы не знают, и утверждают, что анализ воды отличный. «Отобрали пробу на гидрохимический анализ. Никаких превышений в качестве воды. Не имеют негативного влияния на жизнедеятельность живых водных ресурсов, по кислородного режима — около 9 мг кислорода, по норме — четыре. Его более чем достаточно », — заместитель начальника экологической инспекции в Черниговской области Валентина Дзюба. На восстановление экосистемы реки в прошлом выделили около шести миллионов гривен. На Черниговщине это уже вторая река, где массово погибла рыба. В прошлом году такую же картину наблюдали в Остре.