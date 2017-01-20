Рукопашный бой — главный критерий отбора для муниципальных полицейских
Пять тысяч заработной платы сегодня предлагают потенциальным кандидатам на должность муниципальных полицейских. На исполкоме утвердили программу развития этого коммунального предприятия. Напомним, муниципальную полицию возглавит Виталий Хрустицький. Она должна заменить экологическую инспекцию и ликвидировано коммунальное предприятие «Парковка и рынок». Для этого на развитие вновь созданного учреждения выделили 1600000 гривен. Сейчас Виталий Хрустицький объявляет конкурс на набор сотрудников. А их будет аж 22 человека. Их оденут в униформу. Пока выбрали лишь цвет наряда — оливковый. К каждому соискателю слишком строгие требования. Хотя среди их полномочий только составление административных протоколов и контроль, то на должности приглашают крепких и сильных мужчин. Для них даже спортзал готовят. Планируется разместить вновь муниципальную полицию на улице Белова, 2. А на работу будут демобилизованных бойцов АТО. Они должны пройти конкурс. «Первая часть конкурса — теоретическая, на знание инфраструктуры и общие знания, — объясняет новоиспеченный руководитель КП «Муниципальная полиция» Виталий Хрустицький. — А вторая часть — это физическая подготовка, элементы рукопашного боя ». В то же время при отборе будет работать психолог, который выберет наиболее психологически стабильных кандидатов.