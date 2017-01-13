«Рождество в Гетьмана»: Батурин в новогодние праздники
Рождество Христово — один из самых важных и почитаемых праздников. Несокрушимыми есть украинские народные традиции его празднования. Батуринская община этого дня совместно славит Господа еще с 2010 года, когда объединили свои усилия Национальный заповедник «Гетманская столица» и митрофорный протоиерей, настоятель Свято-Покровского храма города отец Роман в необычное действо — «Рождество в Гетьмана». В этом году началось мероприятие выступлением воспитанников детского центра Свято-Покровского прихода. В Батурине еще в 2002 году возродил вертепную драму митрофорный протоиерей о. Роман. Вместе с ним юные батуринские вертепники участвовали во многих вертеп-фестах по всей Украине — Конотопе, Чернигове, Киеве, Львове и Ивано-Франковске. И всегда возвращались в Батурин победителями! Поздравили всех присутствующих с праздником Рождества Христова и юные таланты — ученики Батуринской специальной общеобразовательной школы I-III ступеней. Во время мероприятия проводились и украинские традиционные зимние игры-развлечения, которые были популярны в Батурине в XVIII-XIX вв. Активное участие в увлекательной игре «Рогачи» приняли и молодежь, и даже городской голова Леонид Душа и настоятель Свято-Покровского храма о. Роман. Сотрудники Национального заповедника «Гетманская столица» позволили присутствовать окунуться в волшебную атмосферу XVIII века. Участники подготовили и представили зрителям светскую, веселую и невероятно захватывающую часть «Галагановского» вертепа. Это самый старый текст вертепного действа, распространенный у нас на Левобережье в XVII-XVIII вв. Мастерски в образы персонажей перевоплотились Карина Солдатова, Алла Горовая, Инна Горбань, Надежда Прокопенко и Ярослав Прокопенко. А казак в исполнении Андрея Батюка неоднократно срывал шквал заслуженных аплодисментов. Все юные участники Рождественского действа были щедро одарены сладкими подарками, которые для них подготовили предприниматели Батурина. Объединило всех совместное выполнение популярной колядки в Батурине «Добрый вечер, господин, хозяин!» И угощение печеньем «Счастье», традицию выпекания которого возродили этого года работники заповедника. Искренне верим, что все добрые пожелания обязательно сбудутся в этом году.