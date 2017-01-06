Рождественские традиции с глубокой древности и до наших дней
7 января православные отмечают светлый праздник — Рождество Христово. Оно принадлежит к одному из самых больших христианских праздников. И этот день принято проводить в кругу семьи. В ночь на Рождество, по народному поверью, творятся всякие чудеса. Считается, что в эту ночь «открываются» небеса, все земные воды, источники и колодцы наделяются волшебной целительной силой, а если ночью загадать желание, оно непременно сбудется. Рождеству предшествует Сочельник, когда не ходят в гости и ничего не занимают. Поэтому все стараются быть дома вместе. Даже путешественники предпочитали этого дня вернуться домой. Также в сочельник нельзя злиться, ссориться, говорить что-то плохое, потому что это могло сбыться, поскольку в эту ночь злые духи, ведьмы и другие недобрые силы блуждали под окнами и все слышали. В канун великого праздника Рождества весь день «до первой звезды» ничего не едят и готовят праздничную одежду. Считалось, что нельзя встречать Рождество в черном ( «приходить на пир в печальной одежде»). Начиная Святую Вечерю, хозяин с молитвой набирал из горшка в новую миску кутью, добавлял тертого мака и ставил на стол (где горела свеча, лежал каравай). В первую очередь кормили скот и домашних животных. К слову, хозяин садился за стол первым, а за ним все остальные. Но перед тем все важно продували скамьи, чтобы не сесть на дух, так как считалось, что на богатую кутью приходят духи предков. Во время Святой Вечери нельзя было вставать из-за стола (это могла делать лишь хозяйка, которая садилась перед столом), разговаривали почтенно и не громко. Считалось доброй приметой, если на Святую Вечерю приходили одинокие, бедные люди. Их щедро принимали и ублажали. По традиции, в сочельник должно быть «богатый стол» — 12 постных блюд: кутья, узвар, горох, капустник, рыбные блюда, голубцы, борщ, вареники, блины, каша, пирожки, грибы. После ужина, который длился 3-4 часа, кутью и некоторые другие блюда не убирали со стола, а оставляли для духов, которые будут садиться за Святую Вечерю во второй раз. Для них также ставили стакан воды и чистое полотенце. После ужина люди начинали петь колядки, которые еще с дохристианских времен посвящались сотворению мира, богу-солнцу, урожайности и приплоду домашней живности. Гадали по стебельках, которые извлекли из-под скатиркы на столе. Затем родители одаривали детей, гостей и друг друга деньгами и подарками, символизирующими будущий достаток и богатство. Обычно колядуют мальчики, потому что считалось, что они приносят удачу. Колядников ждали с нетерпением и щедро благодарили им яблоками, орехами, бубликами. Считалось, чем больше детей придет в дом, тем щедрее для ее хозяев будет новый год. А вот начиная с 7 января можно начинать ходить с вертепом. Особенно весело это развлечение устраивали целой семьей. Утром на Рождество семья традиционно посещает торжественную службу в храме, чтобы почтить новорожденному Христу. После этого все собирались на завтрак, который уже может быть не постным. После обеда принято ходить в гости. Еще один важный атрибут Рождества — традиция прощать все приобретенные за год обиды. Приметы и обычаи на Рождество и Святки: На Рождество нельзя девушкам гадать; Метель в канун Рождества — будет раннее листьев; На Рождество нельзя заниматься хозяйственными делами; Если в первые дни рождественских праздников иней на деревьях — будет хороший урожай хлеба; Если Рождество теплое — весна холодная; Во время обеда на Рождество нельзя пить воду, кто не пьет, поэтому не захочется воды, когда ее негде взять; С Рождественского сочельника солнце идет на лето, а зима — на мороз; На Святки много звезд на небе или часто идет снег и на деревьях много инея — год будет урожайным; Снег 7 января — к хорошему году; День теплый — хлеб будет темный, густой; Метель — пчелы хорошо роиться будут; Весь день 7 января принято ходить в гости и принимать гостей.