Рождественские «сюрпризы» на дорогах Черниговщины: «каток» и аварии
За первые 6 дней нового года на дорогах области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 17 получили телесные повреждения. Правоохранители утверждают, что одна из главных причин аварий, то, что водители не соблюдают правила дорожного движения. Также недисциплинированные пешеходы, которые часто попадают в аварии — свидетельствует статистика. Но в последнее время к этим причинам добавляются еще и плохие погодные условия. В управлении превентивной деятельности ГУНП в Черниговской области предупреждают быть осторожными на дороге. «По информации Гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается резкое и сильное похолодание. Снегопады, на дорогах — гололедица. Отправляясь в дорогу, водителям следует проверить соответствующее укомплектование авто, техническое состояние транспортного средства, позаботиться о запасе топлива », — сообщает пресс-секретарь управления Наталья Павлова. В дорогу работники автоинспекции советуют брать с собой список оперативных служб и заряженный мобильный телефон. Также советуют держать про запас термос с горячим чаем. Кроме, аптечки, положить в сумку еще и запасной теплую одежду. Такое понадобится в случае, если дороги будут переметена и проехать не удастся. Правда водители жалуются на состояние дорог. «Каток» на Московской трассе. Я должен был проехать мимо необходим мне поворот, потому что не успел затормозить. Хотя и скорость будка 80 км в час », — возмущается водитель легковушки Сергей. Мужчина сообщил, что за весь путь от Чернигова до Бобрика (Нежинский район), куда он направлялся, не встретил ни спецтехники, которая посыпала дорогу. За этим также следят сотрудники управления превентивной деятельности. Дорожные службы уже получили предписания и предупреждения от полиции. Ведь на праздники автодороги будут загружены.