Рождественская трагедия в Сновске: конфликт решили топором
7 января в полицию поступила информация об обнаружении в доме одного из сел района без сознания с рубленой раной головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сновского отделения полиции ГУНП в Черниговской области. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Правоохранители установили, что потерпевший пришел в гости к односельчанину, где мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Впоследствии на почве неприязненных отношений между гостем и хозяином возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял топор и нанес удар по голове гостю, от чего тот упал на пол и потерял сознание. Пострадавшего в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом височной кости были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день, не приходя в сознание от полученных травм, пострадавший скончался в больнице. Злоумышленник в содеянном сознался и дал правдивые показания, он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье «покушение на убийство». Продолжается досудебное расследование.