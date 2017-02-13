Rozhden и Illaria победили во втором полуфинале национального отбора на «Евровидение-2017»
11 февраля состоялся второй полуфинал национального отбора к песенному конкурсу «Евровидение-2017». По итогам баллов судей и голосов зрителей в финал вышли ILLARIA и ROZHDEN.
Певица ILLARIA, которая принимала участие во втором сезоне шоу «Голос страны», выступила с композицией Thank You for My Way «Оказывается, для того, чтобы рассказать историю жизни, достаточно трех минут. В этой песне вся моя душа, моя философия, мое общение с миром, — говорит ILLARIA. — Я уверена, что она будет близка вам и поможет многим поверить в себя, пройти сквозь препятствия и найти настоящую любовь ».
Рожден Ануси, он же ROZHDEN, который также был участником «Голоса страны», представил песню Saturn. Ее авторами стали основатель международного проекта Supafly inc. Панос Лиасси и друг Рождена и коллега по проектам в США Рафаэль Ишман. По словам самого певца, эта песня является необычной для его репертуара.
«Спасибо всем вам за этот шанс! Я мечтал об этом. Will you fly me to Saturn? »- Написал певец в Facebook, процитировав отрывок из своей песни.
На этот раз за место в финале национального отбора «Евровидения» также соревновались исполнители LETAY, Мила Нитич, KUZNETSOV и группы DETACH и Panivalkova.