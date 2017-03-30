Рота «Чернигов» вернулась домой из зоны АТО
В Чернигов 28 марта прибыл автобус с бойцами роты полиции специального назначения «Чернигов». В зоне ответственности спецназовцы охраняли стратегические объекты, которые поддерживают жизнеобеспечения Мариуполя и осуществляли патрулирование охраняя безопасность жителей почти полумиллионного города. На площадке у здания ГУНП в Черниговской области спецназовцев встречали руководство Главного управления Национальной полиции в Черниговской области, родственники и коллеги. Командир роты «Чернигов» подполковник полиции Николай Масляный, который на этот раз лично возглавлял ротационную группу, доложил заместителю начальника ГУНП в Черниговской области подполковнику полиции Дмитрию Лосю о выполнении бойцами поставленных задач и благополучном возвращении домой. Дмитрий Александрович поздравил бойцов с возвращением, поблагодарил за добросовестное несение службы и пожелал хорошо отдохнуть в кругу семьи. После построения бойцы отправились сдавать оружие и амуницию. На спецназовцев ждет заслуженный отдых, чтобы восстановить силы и снова приступить к выполнению своих обязанностей.