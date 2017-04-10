Рост минималки не повлиял на цены
Показатель инфляции в марте 2017 остается в пределах прогноза и свидетельствует об отсутствии влияния роста минимальной зарплаты на общий рост цен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики. «Цены на потребительском рынке в марте текущего года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,8%, с начала года — на 3,9%. Мартовский показатель больше, чем в предыдущие месяцы, однако ожидаемый и в пределах прогнозируемых расчетов », — сказано в сообщении. По данным Государственной службы статистики Украины, ключевые причины общего роста цен — в сезонном росте цен на хлеб, мясную и молочную группы продовольствие, а также росте тарифов (на электроэнергию) и увеличении акцизов на алкоголь и табак. Вместе с тем снизились цены на овощи (на 19,2%), существенно (на 7,3%) подешевели яйца. По мнению министерства, повышение минимальной заработной платы стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками.