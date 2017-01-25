Россияне на границе с Черниговщиной шпионят, притворяясь рыбаками
25.01.2017 | Новости | Комментариев нет|
Россияне постоянно шпионят за черниговскими пограничниками. Используют как беспилотники, так и людей. В частности, часто наши пограничники видели на Десне разведчиков, переодетых в дедушек, которые якобы ловят рыбу. Об этом на брифинге заявил первый заместитель начальника черниговского пограничного отряда Анатолий Харлаш. «Если появляется новая информация об украинских пограничников, на той стороне границы активизируется деятельность спецслужб. С белорусскими коллегами у нас хорошие отношения, а с русскими нет никаких », — сказал глава штаба. Ситуация на российско-украинской границе продолжает оставаться сложной и напряженной.