Россия в одностороннем порядке закрыла пункт пропуска напротив «Сеньковки»
23.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
Российская сторона официально уведомила руководство Черниговского пограничного отряда о временном приостановлении пропуска лиц и транспортных средств в пункте пропуска «Новые Юрковичи» (РФ), что напротив украинского пункта пропуска «Сеньковка». Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Причины такого решения российские пограничники не сообщили. Государственная пограничная служба просит граждан обращать внимание на эту информацию при планировании поездок в этом направлении.