Романова призвала родителей пострадавших не прощать «девичью банду»
12.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
Народный депутат Украины Анна Романова призвала родителей пострадавших девушек не прощать обидчиц. Об этом она написала на своей странице в Facebook. «Глубоко возмущена программой! Считаю, что на несовершеннолетних девушек-жертв оказывалось давление со стороны ведущего и так называемого психолога. Они — путем манипуляций с детской психикой — пытались склонить избитых девушек простить обидчиков и забрать заявления », — написала она.