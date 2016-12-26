Родительский негатив «заряжает» подростка агрессией
Непослушание, крик, хлопанье дверью — с подобным «бунтом» сталкиваются, наверное, родители каждого ребенка и не всегда знают, как на такое правильно реагировать. Главное, не надо сердиться и кричать, призывают психологи. Несколько советов для мам и пап, как пережить этот бурный период, имеют специалисты из Калифорнийского университета, которые исследовали, как реагируют тинейджеры на родительский гнев. Результаты исследования опубликовало издание Journal of Youth and Adolescence. Психологи, которые работали с 220 родителями и их детьми-подростками, пришли к выводу: тинейджер «гиперболизирует» папину или мамину негативную реакцию на свое поведение и от этого становится еще более агрессивным. То есть, тинейджер получает из этой реакции негатива больше, чем на самом деле вложили в нее его родители. «Возьми себя в руки!», — Часто говорят родители ребенку во время его «взрыва». И он воспринимает это за пренебрежение к себе. Бурные эмоции подростка часто ошибочно воспринимаются родителями как негативные. А ребенок, считает воспитательные методы папы или мамы по отношению к себе слишком жесткими, еще активнее огризатиметься, нарушать правила и убегать из дома. Интересно то, что негативная реакция от мамы и негативная реакция от папы по-разному действуют на ребенка. В первом случае подросток скорее спорить или наоборот — закроется в себе. А во втором — станет агрессивным. «Отношения родителей и тинейджеров исследованы хуже, по сравнению с отношениями тинейджеров и матерей, но результаты нашего исследования показывают, что отношения« родитель-тинейджер »имеют уникальное значение», — говорит адъюнкт-профессор психологии Мисаки Натсуаки. «То, как родители отвечают на негативные эмоции своих детей-тинейджеров, потенциально может раздражать или усиливать их агрессивное поведение», — добавил ученый. Через гормоны, бушующих в телах тинейджеров, их эмоции кажутся им «весомее жизни». И им не верится, что кто-то, кроме сверстников, в состоянии понять и помочь. Дети, которых не понимают родители, чаще самовыражаются через агрессию. А на самом деле они лишь хотят, чтобы их услышали. Между тем и для самих родителей подростковый возраст сыновей и дочерей очень непростым этапом. Недавнее исследование даже показало связь между предподросткового и подростковым возрастом детей и депрессиями матерей. По мнению экспертов, в этот период родители выдаются сами себе теплее по отношению к детям, чем они есть на самом деле. И когда подросток пытается завоевать себе хоть какую-то автономию, папа и мама могут чувствовать себя отвергнутыми. «Когда тинейджеры отстраняются и закрываются в себе, родителям важно выяснить, что именно услышал их сын или дочь, и обсудить все различия в их взглядах на отцовство», — советует Натсуаки. Психолог обращает внимание на то, что тинейджеры, в отличие от младших детей, которые являются более эгоцентричным, даже будучи не в настроении могут воспринимать и чужую точку зрения. Откровенная дискуссия родителей и детей о разнице восприятия способна помочь лучше понять друг друга и сблизиться, считает Натсуаки. «Когда родители приглашают своих детей-тинейджеров делиться их точкой зрения, они помогают им укреплять умение аргументировать, а это коррелируется с психологическим здоровьем и счастьем в дальнейшей жизни», — заключает исследовательница.