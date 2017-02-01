Родила и бросила: в Менском зоопарке львица отказалась от детеныша
На прошлой неделе львица Маркиза, которая живет в Менском зоопарке, родила львенка — девочку, впрочем, сразу отказалась от своего ребенка. «Это уже не первый львица Маркиза отказывается от своего потомства. Так бывает только зимой — только роды приходятся на холодное время года, она рождает и бросает ребенка. Мы в отчаянии », — рассказывает директор Менского зоопарка Зинаида Максименко. Родив детеныша, Маркиза добавила хлопот работницам зоопарка. Девушки забрали беспомощное львенка от мамы- «кукушки», занесли его в теплое место и отпаивают молоком. Львенок уже начинает открывать глаза, ведь родился слепым, впрочем, прогнозов в зоопарке относительно будущего этого львенка пока никаких не дают, потому что новорожденная девочка очень слабенькая.