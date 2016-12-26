Рисунки нежинских детей вошли в лучшую коллекцию работ мира
Завершил работу IV Международный конкурс рисунка «Иллюстрация к народной сказки», на который поступило около 2300 работ из 125 учебных заведений 14 стран мира: Беларуси, Болгарии, Индии, Индонезии, Казахстана, Литвы, ОАЭ, России, Румынии, Сербии, Словении, Турции , Венгрии и Украины. Участвовали в нем и юные художники из Нежина.
Воспитанников Нежинского школы искусств при Нежинском училище культуры и искусств имени М. Заньковецкой отметили за лучшую коллекцию работ, в частности, победителей-медалистов Анастасию Майорову (преподаватель Петренко Ю.М.), Романа Разона (преподаватель Ямчинська Н.А.), лауреатов Веронику Рашко , Власть Савич, Дарью Гриценко (преподаватель Лысенко И.О.), а также всех преподавателей художественного отдела. Кроме того, 14 декабря состоялась торжественная церемония объявления результатов и вручение наград авторам лучших произведений шестой едиции Всеукраинского проекта «Просто небылицы 2016» г. Львов.