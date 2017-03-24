Резня под Коропом: подозреваемого не арестовали
24.03.2017 | Новости | Комментариев нет|
29-летний мужчина на днях попал в Коропскую центральной районной больницы с ножевым ранением. Об этом сообщил собственный источник. В полицию о 23:00 в ту ночь позвонила дежурная медсестра. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что телесные повреждения в виде проникающих ножевых ранений брюшной полости и левого бедра на почве внезапно возникших неприязненных отношений пострадавшему в с. Шабалинов нанес ранее не судимый 32-летний житель Карпа. В настоящее время пострадавший находится в хирургическом отделении, его состояние удовлетворительное. Мера пресечения подозреваемому не избиралась. Продолжается следствие.