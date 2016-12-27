Резня на пьяную голову: друзья с судимостью «погостили» у товарища
В Чернигове 25 декабря в 1:49 ночи в доме на проспекте Победы, 18 находился человек с ножевым ранением. Об этом сообщил собственный источник.
Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что по указанному адресу проживает 41-летний черниговец, у которого в гостях побывали ранее судимые 30-ти и 42-летний жители Чернигова. В 1:35 во время употребления алкогольных напитков и внезапно возникшего конфликта один гость умышленно причинил телесные повреждения ножом в область брюшной полости другому. Пострадавший был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 3, прооперирован и с диагнозом «проникающее ножевое ранение брюшной полости с поражением печени и селезенки» помещен в реанимационное отделение. Его состояние стабильно тяжелое. При осмотре места происшествия изъято: следы жидкости бурого цвета, нож со следами жидкости бурого цвета и одежда потерпевшего (брюки, футболка с прорезью). Злоумышленник дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.